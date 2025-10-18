Барко: «Думаю, что это позитивная ничья. «Спартак» не сдался в меньшинстве»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко поделился мнением о ничьей с «Ростовом» (1:1) в 12-м туре РПЛ.

— Думаю, что это позитивная ничья. Команда не сдалась в меньшинстве и забила. Вдесятером сложнее играть. Но главное, что мы не сдались и продолжили следовать плану на игру. Гол? Это было очень быстро. Гол получился красивым. Получилось войти в штрафную и нанести удар.

— Как Бабич?

— Пока не знаю точно, что с ним случилось. Похоже проблема с коленом. Надеемся, что это несерьезная травма.

— Останешься ли ты до конца сезона в «Спартаке»?

— Я уже говорил. Я в «Спартаке» счастлив. Стараюсь помогать команде. Мне здесь нравится.