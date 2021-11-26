Крицюк: «Не получилось избежать операции, хотя все долгое время работали над этим»
Голкипер «Зенита» Станислав Крицюк рассказал о своей травме. Ориентировочные сроки восстановления — 2-3 месяца.
«Ну что ж. Не получилось избежать операции, хотя все долгое время работали над этим. Операция прошла успешно. Чувствую себя хорошо! Впереди не самая быстрая реабилитация... Но нам не впервой», — приводит слова голкипера сайт «Зенита».
30-летний россиянин получил повреждение в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). Футболист отправился в одну из немецких клиник, где ему провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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