Крицюк пропустит от 2 до 3 месяцев из-за травмы колена
Пресс-служба «Зенита» назвала сроки восстановления вратаря Станислава Крицюка от травмы колена.
30-летний россиянин получил повреждение в матче 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:4). Футболист отправился в одну из немецких клиник, где ему провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава. В ближайшее время Крицюк присоединится к «Зениту» и будет восстанавливаться под наблюдением медицинского штаба клуба. Ориентировочные сроки восстановления составят от 2 до 3 месяцев.
Определены ориентировочные сроки восстановления Станислава Крицюка.— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 26, 2021
Вратарю сине-бело-голубых, получившему травму в матче с «Ювентусом», провели лечебно-диагностическую артроскопию правого коленного сустава.
Крицюк перешел в «Зенит» из португальского «Жил Висенте» в сентябре 2021 года. Голкипер провел за команду 11 матчей, в которых пропустил 15 мячей, проведя одну игру (против «Мальме» — 4:0) на ноль.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю