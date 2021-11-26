Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц высказался об использовании детектора лжи в российском футболе.

«Детектор — это не крайняя мера, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. — Это необязательная процедура, а вопрос внутренней ответственности арбитра. Мы не имеем права принудить человека к этому. Если он совершил ряд грубейших ошибок и хочет доказать свою честность, то должен прийти и попросить об этом».

Президент РПЛ ответил на вопрос о том, есть ли такое условие, что арбитр не будет работать на матчах, если не пройдет детектор.

«Нет, такого условия нет. Но арбитр может какое-то время не получать назначения», — сказал Хачатурянц.

22 ноября на общем собрании РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.