Хачатурянц высказался об использовании детектора лжи в российском футболе
Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц высказался об использовании детектора лжи в российском футболе.
«Детектор — это не крайняя мера, — сказал Хачатурянц в эфире программы «Коммент.Шоу» на YouTube. — Это необязательная процедура, а вопрос внутренней ответственности арбитра. Мы не имеем права принудить человека к этому. Если он совершил ряд грубейших ошибок и хочет доказать свою честность, то должен прийти и попросить об этом».
Президент РПЛ ответил на вопрос о том, есть ли такое условие, что арбитр не будет работать на матчах, если не пройдет детектор.
«Нет, такого условия нет. Но арбитр может какое-то время не получать назначения», — сказал Хачатурянц.
22 ноября на общем собрании РПЛ прошли выборы президента лиги. Участники заседания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5755&v=u5GLPo1fTbE&feature=emb_logo
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