«Краснодар» — «Зенит»: началась трансляция матча РПЛ

Началась трансляция матча 9-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра проходит на «Ozon Арене» в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

21 сентября 2025, 19:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Краснодар» — «Зенит» доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

По итогам 8-ти туров премьер-лиги команда из Краснодара набрала 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 13-ю баллами располагаются на шестой строчке в чемпионате России.

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