«Балтика» сыграла вничью с «Ростовом» и продлила серию без поражений в РПЛ до 9 матчей

«Балтика» на своем поле сыграла вничью с «Ростовом» в матче 9-го тура РПЛ — 0:0.

«Балтика» (17 очков) продлила серию без поражений в РПЛ до 9 матчей и поднялась на второе место.

Кроме того, калининградцы установили рекорд за всю историю чемпионатов России — ни одна команда среди новичков высшего дивизиона не проводила 9 первых туров без поражений. Предыдущим рекордсменом был «Сокол», который провел первые 8 туров без поражений в сезоне-2001.

«Ростов» (9) вышел на 11-ю позицию в турнирной таблице.

В следующем туре ростовчане 27 сентября дома примут «Краснодар», а «Балтика» 28 сентября на выезде сыграет с ЦСКА.