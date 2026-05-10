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10 мая, 08:00

Черчесов — о «Динамо»: «Они только что уступили «Краснодару» в Кубке. Какой еще должна быть мотивация?»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» порассуждал о мотивации футболистов.

— «Динамо» упустило шанс на трофей в этом сезоне — в драматичной борьбе, в непростом матче. И буквально через несколько дней бело-голубым вновь встречаться с тем же «Краснодаром», только уже дома. В чем может быть мотивация москвичей? Как ее найти в ситуации, когда в чемпионате для клуба уже ясно?

— В четверг на телевидении тоже обсуждали похожие вопросы. Я слушал коллег, которые играли в большой футбол, — и они тоже не могли ответить. Столько лет выступал за границей и ни разу не слышал слова «мотивация». Понимаете? Есть матч, который ты сегодня проиграл. Есть следующий. Потом еще один. Этот вопрос меня всегда ставит в тупик... Мотивация в том, что есть матч, придут зрители, ты отвечаешь за свой клуб, за свой флаг — в данном случае динамовский. К тому же есть соперник, которому ты только что уступил. Какая еще мотивация нужна? Есть игра, в которой нужно выходить на поле. Кстати, Бундеслига научила меня этому как ничто другое — там нет времени переживать. Если начнешь, то через пару дней тебя сметет какая-нибудь «Бавария» — и даже не заметит. Потом «Байер», потом «Штутгарт», потом дортмундская «Боруссия». Если все время заниматься самокопанием, все закончится. Жизнь показывает: матч закончился — пять минут, и все. Не то чтобы я про него забыл, но тема закрыта, страница перевернута. Задача — проанализировать, а не переживать. Все, кто со мной работает, в этом убеждаются.

— Плюс, наверное, такие люди, как динамовские боссы Сергей Степашин и Юрий Соловьев, мягко говоря, не поймут, если бело-голубые выйдут спустя рукава на матч чемпионата?

— Во-первых, поражение в Кубке надо принять на всех уровнях. Это непростое дело. Вот мы сейчас говорили о Сафонове. Я тоже играл в полуфиналах еврокубков и уступал: один раз — в Кубке чемпионов, другой — в Кубке кубков. Знаю, что такое большие поражения. С хорватами на ЧМ-2018 тоже все было очень болезненно. Любая неудача — это когда что-то закрывается, а потом что-то открывается. Поэтому еще раз повторю: на любом уровне ее надо принять. И на самом высоком клубном. Нужно все проанализировать и сделать следующий шаг. Говорю об этом не как дилетант, а человек с опытом.

Станислав Черчесов и&nbsp;Станислав Агкацев.Станислав Черчесов: «Когда работал в сборной, спрашивали о вратаре. Уже тогда назвал Агкацева»

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Станислав Черчесов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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