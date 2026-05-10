Черчесов — о «Динамо»: «Они только что уступили «Краснодару» в Кубке. Какой еще должна быть мотивация?»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» порассуждал о мотивации футболистов.
— «Динамо» упустило шанс на трофей в этом сезоне — в драматичной борьбе, в непростом матче. И буквально через несколько дней бело-голубым вновь встречаться с тем же «Краснодаром», только уже дома. В чем может быть мотивация москвичей? Как ее найти в ситуации, когда в чемпионате для клуба уже ясно?
— В четверг на телевидении тоже обсуждали похожие вопросы. Я слушал коллег, которые играли в большой футбол, — и они тоже не могли ответить. Столько лет выступал за границей и ни разу не слышал слова «мотивация». Понимаете? Есть матч, который ты сегодня проиграл. Есть следующий. Потом еще один. Этот вопрос меня всегда ставит в тупик... Мотивация в том, что есть матч, придут зрители, ты отвечаешь за свой клуб, за свой флаг — в данном случае динамовский. К тому же есть соперник, которому ты только что уступил. Какая еще мотивация нужна? Есть игра, в которой нужно выходить на поле. Кстати, Бундеслига научила меня этому как ничто другое — там нет времени переживать. Если начнешь, то через пару дней тебя сметет какая-нибудь «Бавария» — и даже не заметит. Потом «Байер», потом «Штутгарт», потом дортмундская «Боруссия». Если все время заниматься самокопанием, все закончится. Жизнь показывает: матч закончился — пять минут, и все. Не то чтобы я про него забыл, но тема закрыта, страница перевернута. Задача — проанализировать, а не переживать. Все, кто со мной работает, в этом убеждаются.
— Плюс, наверное, такие люди, как динамовские боссы Сергей Степашин и Юрий Соловьев, мягко говоря, не поймут, если бело-голубые выйдут спустя рукава на матч чемпионата?
— Во-первых, поражение в Кубке надо принять на всех уровнях. Это непростое дело. Вот мы сейчас говорили о Сафонове. Я тоже играл в полуфиналах еврокубков и уступал: один раз — в Кубке чемпионов, другой — в Кубке кубков. Знаю, что такое большие поражения. С хорватами на ЧМ-2018 тоже все было очень болезненно. Любая неудача — это когда что-то закрывается, а потом что-то открывается. Поэтому еще раз повторю: на любом уровне ее надо принять. И на самом высоком клубном. Нужно все проанализировать и сделать следующий шаг. Говорю об этом не как дилетант, а человек с опытом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0