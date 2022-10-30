«Краснодар» — «Зенит»: Кузяев открыл счет с пенальти на 88-й минуте матча

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев реализовал пенальти в матче 15-го тура РПЛ.

Он открыл счет в матче на 88-й минуте встречи — 1:0.

Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой защитника «быков» Кристиана Рамиреса в своей штрафной.