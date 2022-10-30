«Краснодар» — «Зенит»: Кузяев открыл счет с пенальти на 88-й минуте матча
Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев реализовал пенальти в матче 15-го тура РПЛ.
Он открыл счет в матче на 88-й минуте встречи — 1:0.
Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой защитника «быков» Кристиана Рамиреса в своей штрафной.
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|
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|
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|
Сочи – Урал
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Спартак – Торпедо
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Краснодар – Зенит
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