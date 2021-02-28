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«Краснодар» — «Урал»: все голы матча

20:33
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«Урал» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» ведет со счетом 2:1.

Первыми забили «быки» — на 12-й минуте гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Во втором тайме два гола подряд забил Рафал Аугустыняк. Он отличился на 52-й и 59-й минутах встречи.

На 35-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник Краснодара Игорь Смольников.

Все голы матча:

Сулейманов, 12-я минут

Аугустыняк, 52-я минута

Аугустыняк, 59-я минута

Краснодар — Урал

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