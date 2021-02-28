«Краснодар» — «Урал»: все голы матча
«Урал» в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России против «Краснодара» ведет со счетом 2:1.
Первыми забили «быки» — на 12-й минуте гол забил Магомед-Шапи Сулейманов.
Во втором тайме два гола подряд забил Рафал Аугустыняк. Он отличился на 52-й и 59-й минутах встречи.
На 35-й минуте встречи с поля за вторую желтую карточку был удален защитник Краснодара Игорь Смольников.
Все голы матча:
Сулейманов, 12-я минут
Гол Сулейманова#ТинькоффРПЛ #КраснодарУралhttps://t.co/RwSJ8wxVfr— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 28, 2021
Аугустыняк, 52-я минута
Гол Августиняка#ТинькоффРПЛ #КраснодарУрал https://t.co/tUR0IgFFQj— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 28, 2021
Аугустыняк, 59-я минута
Дубль Августиняка#ТинькоффРПЛ #КраснодарУрал https://t.co/goko6zfZXD— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 28, 2021
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