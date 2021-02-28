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«Краснодар» — «Урал»: Кабелла сравнял счет в меньшинстве

20:46
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Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла забил гол во втором тайме матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала». Он сравнял счет в игре — 2:2.

Кабелла головой переправил мяч в ворота соперника. Отметим, что к этому моменту «Краснодар» уже играл в меньшинстве.

Краснодар — Урал

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