РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Спартак»: видеотрансляция матча чемпионата России

17:00
«Краснодар» — «Спартак». Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» — «Спартак». Фото ФК «Краснодар»
Теги:

В субботу, 24 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Краснодар» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ и на сайте.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Спартак»

Краснодар — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14194
Все опросы
Как закончится матч «Краснодар» — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир