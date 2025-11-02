«Краснодар» — «Спартак»: Сперцян, Кордоба, Угальде и Барко выйдут с первых минут

«Краснодар» и «Спартак» объявили составы на матч 14-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Петров, Дуглас Аугусто, Черников, Сперцян, Са, Батчи, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Гонсалес, Пальцев, Кривцов, Ленини, Козлов, Сантос, Перрен.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Ву, Литвинов, Дмитриев, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Солари, Угальде.

Запасные: Помазун, Довбня, Гузиев, Рябчук, Хлусевич, Зобнин, Зорин, Бонгонда, Гарсия, Маркиньос, Заболотный, Массалыга.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет в воскресенье, 2 ноября и начнется в 19.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

«Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.