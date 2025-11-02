«Балтика» — «Ахмат»: Пряхин увеличил преимущество хозяев

Полузащитник «Балтики» Сергей Пряхин увеличил преимущество своей команды в матче 14-го тура РПЛ против «Ахмата» — 2:0.

На 52-й минуте хавбек отправил мяч в сетку ударом головой в пустые ворота после подачи Максима Петрова, который забил первый гол в этой встрече.

Гол в ворота «Ахмата» стал для Пряхина первым в сезоне-2025/26.