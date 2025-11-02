«Балтика» — «Ахмат»: Мелкадзе получил красную карточку

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе получил красную карточку в матче 14-го тура РПЛ против «Балтики».

Форвард был удален на 59-й минуте после вмешательства ВАР. Судья зафиксировал, что футболист в борьбе наступил на ногу футболисту калининградцев Ираклию Манелову.

Мелкадзе получил первую красную карточку в сезоне-2025/26.