«Краснодар» сообщил, что его Twitter взломали

В официальном Twitter «Краснодара» сообщили о взломе аккаунта.

— Друзья, к сожалению наш аккаунт был взломан, — говорится в сообщении. — Мы сейчас разбираемся в ситуации, идет расследование.

Друзья, к сожалению наш аккаунт был взломан. Мы сейчас разбираемся в ситуации, идет расследование. — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2019

На данный момент в аккаунте клуба перед этой записью есть два репоста других аккаунтов на нефутбольную тематику.

Сегодня «Краснодар» на выезде сыграет с «Динамо» в 13-м туре чемпионата России. Начало в 19.00 по московскому времени.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр