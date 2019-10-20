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«Краснодар» сообщил, что его Twitter взломали

10:10
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В официальном Twitter «Краснодара» сообщили о взломе аккаунта.

— Друзья, к сожалению наш аккаунт был взломан, — говорится в сообщении. — Мы сейчас разбираемся в ситуации, идет расследование.

На данный момент в аккаунте клуба перед этой записью есть два репоста других аккаунтов на нефутбольную тематику.

Сегодня «Краснодар» на выезде сыграет с «Динамо» в 13-м туре чемпионата России. Начало в 19.00 по московскому времени.

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