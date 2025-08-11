«Краснодар» и «Сочи» сыграют в 5-м туре РПЛ 17 августа

«Краснодар» и «Сочи» сыграют в 5-м туре чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Матч примет «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 20:30. Ozon Арена (Краснодар)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за основными событиями игры «Краснодар» — «Сочи» можно будет в матч-центре на сайте «СЭ».

После 5 туров чемпионата России черно-зеленые набрали 9 очков и занимают второе место в таблице. У сочинцев — 1 очко и 15-я строчка.

Расписание и результаты, турнирную таблицу чемпионата России, новости и обзоры изучайте в разделе РПЛ на нашем сайте.