«Динамо» и ЦСКА сыграют в 5-м туре РПЛ 17 августа

«Динамо» и ЦСКА встретятся в матче 5-го тура чемпионата России в воскресенье, 17 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)

Динамовцы после 4 туров чемпионата России набрали 5 очков и занимают девятое место в таблице. У армейцев — 8 очков и четвертая строчка.