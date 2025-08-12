Источник: Кагихао может покинуть «Спартак» в случае прихода в клуб Мовсесьяна

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао может покинуть клуб в случае прихода Андрея Мовсесьяна, сообщает Metaratings.ru.

По сведениям источника, Кахигао сам хочет покинуть красно-белых, так как изначальные договоренности с ним не подразумевали разграничения полномочий внутри клуба.

Мовсесьян работал в ЦСКА с 2012 по 2024 год. Он занимал пост скаута, а в 2022 году стал спортивным директором клуба.

Кахигао занимает пост спортивного директора «Спартака» с января 2025 года.