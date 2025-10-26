«Краснодар» — «Рубин»: Сперцян, Кордоба и Кузяев начнут матч с первых минут

«Краснодар» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 13-го тура чемпионата России.

Игра пройдет на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Начало — в 19.45 по московскому времени.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Тормена, Петров, Аугусто, Черников, Сперцян, Виктор Са, Батчи, Кордоба.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Нижегородов, Грицаенко, Лобов, Арройо, Кузяев, Йочич, Безруков, Шабанхаджай, Даку.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».