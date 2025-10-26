Карпин получил желтую карточку в матче «Зенит» — «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин не сдержал эмоций в концовке первого тайма матча 13-го тура чемпионата России против «Зенита».

На 45-й минуте при счете 1:1 главный судья Алексей Сухой показал специалисту желтую карточку за «разговор» с арбитром.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».