26 октября, 21:40

«Краснодар» обыграл «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 13-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
26 октября, 22:05

«Краснодар» обыграл «Рубин» в матче 13-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.
26 октября, 19:45. Ozon Арена (Краснодар)
Краснодар
1:0
Рубин

26 октября, 21:43

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

26 октября, 21:43

«Краснодар» в следующем туре 2 ноября примет «Спартак», а «Рубин» 1 ноября дома сыграет с московским «Динамо».

26 октября, 21:42

«Краснодар» обыграл «Рубин» и вышел в лидеры РПЛ

90+7-я минута. Окончен матч в Краснодаре, где местные «быки» одолели «Рубин» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Са. Трудовая победа команды Мусаева, за счет активной игры в дебюте. Так, после перерыва казанцы выглядели предпочтительнее, попав в перекладину. «Краснодар» набрал 29 очков и вышел в лидеры РПЛ. У «Рубина» — 18 очков и седьмая позиция.

26 октября, 21:41

90+6-я минута. Фол в атаке зафиксировал рефери после стандарта гостей. Пальцев успешно отборолся на границе своей штрафной.

26 октября, 21:41

90+5-я минута. Ставер и Кордоба еще потолкались. Сперцян разрядил обстановку.

26 октября, 21:40

90+4-я минута. В центре поля закипели страсти. Сиве схлопотал желтую.

26 октября, 21:39

90+3-я минута. Впрочем, фол в атаке зафиксирован на Агкацеве. Был бы гол, его не засчитали.

26 октября, 21:38

90+3-я минута. Агкацев ошибся на выходе, но его на ленточке подстраховал защитник.

26 октября, 21:38

90+3-я минута. Арройо при входе в штрафную не удался обыгрыш — Сперцян мяч отобрал.

26 октября, 21:37

90+2-я минута. Из верного положения не забили хозяева, а именно, Кордоба. Впрочем, был поднят флаг — вне игры у Кривцова.

26 октября, 21:36

90+1-я минута. Заброс в штрафную на Даку — тот пробил из тяжелого положения, но Агкацев на месте. Впрочем, с опозданием рефери зафиксировали фол у Мирлинда.

26 октября, 21:35

90-я минута. Четыре минуты компенсировано ко второму тайму. Агкацев уже просто выносит мяч подальше из штрафной.

26 октября, 21:34

89-я минута. Сиве вышел на замену, Йочич отправился отдыхать.

26 октября, 21:33

88-я минута. Кордоба напомнил о себе. Он пробил в падении с метров 25-ти — в левый угол не попал.

26 октября, 21:33

88-я минута. Агкацев добрался до мяча в своей штрафной — опять казанцы не лучшим образом распорядились стандартом.

26 октября, 21:31

86-я минута. Фол на бровке у Джованни на Рожкове, у которого тут же сводит ноги.

26 октября, 21:30

85-я минута. Почти 25 тысяч зрителей сегодня побывали на футболе в Краснодаре. Приличная посещаемость!

26 октября, 21:29

84-я минута. Арройо справа попытался навесить — южане заблокировали. Аут вбросят гости.

26 октября, 21:27

83-я минута. Вместо Батчи на поле вышел Джованни. Не только замена, но и тактическая пауза.

26 октября, 21:26

81-я минута. Перекладина! Повторно Шабанхаджай исполнил штрафной удар — попал в каркас ворот.

26 октября, 21:26

80-я минута. Еще до подачи Шабанхаджая Кривцов нарушил правила, боднув оппонента. Это желтая карточка.

26 октября, 21:25

80-я минута. Шабанхаджай исполнил стандарт — Кордоба преградил собой путь мяча.

26 октября, 21:24

79-я минута. Рожков сбит около угла чужой штрафной. А этот стандарт может быть опасным.

26 октября, 21:23

79-я минута. Еще один свисток. На этот раз на половине поля хозяев. Даку при падении зацепил еще и Кузяева.

26 октября, 21:23

78-я минута. Эмоционален на бровке Рахимов. Гонит команду вперед и призывает бдительно играть сзади.

26 октября, 21:21

76-я минута. Сперцян исполнил штрафной удар — выше перекладины. В левую девятку выцеливал Эдуард.

26 октября, 21:20

75-я минута. Кузяев заехал в ногу Кривцову. Тут почему-то карточки нет. Но есть штрафной удар. Метров 26 до ворот.

26 октября, 21:19

73-я минута. Серия жестких единоборств. В частности, Перрен подкатился под Арройо. А Сперцяну чуть не оторвали ухо.

26 октября, 21:17

72-я минута. Безруков ушел, Ходжа появился. Это уже корректив в составе казанцев.

26 октября, 21:16

71-я минута. Сразу три замены в составе хозяев. Са, Дуглас, Петров ушли. Перрен, Кривцов и Пальцев появились на поле.

26 октября, 21:14

69-я минута. Шабанхаджай слева сместился к центру, ударил — чуть выше перекладины.

26 октября, 21:13

68-я минута. Перрен разминается. Еще одну замену готовит Мусаев.

26 октября, 21:12

67-я минута. Серия воздушных единоборств в штрафной площади гостей — и здесь без удара.

26 октября, 21:10

66-я минута. Ленини вышел вместо Черникова. Анонсированная замена состоялась.

26 октября, 21:10

65-я минута. Три в три развивали контратаку южане. Однако Сперцян явно передержал мяч и остался без него. Даже до удара дело не дошло.

26 октября, 21:09

64-я минута. Интересно, как чувствует себя Кривцов, который разминался с дебюта матча.

26 октября, 21:08

63-я минута. Ленини переодевается у хозяев. Вероятно, заменит Черникова.

26 октября, 21:07

62-я минута. У Даку была шанс убежать на рандеву с Агкацевым, однако перед ним вырос защитник.

26 октября, 21:06

61-я минута. Батчи потребовалась помощь медиков на бровке. Даже гетра у него порвалась после стыка.

26 октября, 21:04

60-я минута. Батчи сбит Рожковым. Неужели, и здесь предупреждения не будет?!

26 октября, 21:04

59-я минута. Шабанхаджай слева подавал в штрафной — воздух за защищающимися.

26 октября, 21:02

58-я минута. Ставер выловил мяч после рикошета. Стандарт исполняли южане.

26 октября, 21:00

57-я минута. Падение Батчи на чужой половине поля. Нарушение правил недалеко от угла штрафной.

26 октября, 20:59

55-я минута. Никакой выгоды из стандарта гости не извлекли. Напрашиваются замены, в первую очередь в составе хозяев.

26 октября, 20:58

54-я минута. Агкацев! Первое спасение в матче! Сольный выпад в исполнении Безрукова: три соперника остались не у дел — голкипер перевел на угловой.

26 октября, 20:57

53-я минута. Шабанхаджай справа закрутил мяч в штрафную — а там никого, лишь Агкацев.

26 октября, 20:57

52-я минута. Грицаенко сбил Са в центре поля. Карточки нет. Борьбы очень много.

26 октября, 20:56

51-я минута. Ставер далеко вбросил мяч в поле — Шабанхаджай не зацепился, но старался.

26 октября, 20:54

50-я минута. Падение Са в чужой штрафной. Рефери на точку не показывает. Если был криминал, включится ВАР.

26 октября, 20:54

49-я минута. Коста держал за футболку Даку. Рефери фол зафиксировал, но с опозданием.

26 октября, 20:52

48-я минута. Кордоба оттянулся на свою половину поля. Ему врезали по ногам. Фол.

26 октября, 20:51

47-я минута. Попытка подключить Рожкова в атаку — чересчур сильный пас. Мяч улетел за лицевую.

26 октября, 20:51

46-я минута. Неплохо! Шабанхаджай вбежал в штрафную, бил в ближний верхний угол — неточно.

26 октября, 20:50

46-я минута. Возобновился матч в Краснодаре. Впереди второй тайм. Без замен.

26 октября, 20:34

«Краснодар» после первого тайма обыгрывает «Рубин»

45+2-я минута. 1:0 — итог первой половины встречи, где южане имели ощутимый перевес. Казанцы пока ограничиваются только подходами к штрафной. Агкацев без работы. Посмотрим, что изменится после перерыва.

26 октября, 20:33

45+1-я минута. Одна минута добавлена к первому тайму. Серьезных пауз не было.

26 октября, 20:31

45-я минута. Давят южане в концовке тайма. Думается, что казанцы не будут против скорейшего перерыва.

26 октября, 20:31

44-я минута. Удар Батчи из штрафной заблокирован. Отметим Агкацева, который начал эту атаку дальним пасом.

26 октября, 20:30

42-я минута. Фол в атаке — Даку потянул за руку Кордобу. Судья все видел, но карточки нет.

26 октября, 20:29

41-я минута. Петров справа навесил — разминка для Ставера. Сразу же голкипер вводит мяч в игру.

26 октября, 20:28

40-я минута. Пять минут до перерыва. Несмотря на большой процент борьбы, матч легко смотрится.

26 октября, 20:26

39-я минута. Аугусто оказался на газоне. Еще один мелкий фол. Карточек до сих пор не было.

26 октября, 20:25

38-я минута. Арройо справа закручивал мяч на дальнюю — неточно, Даку до мяча не добрался.

26 октября, 20:24

37-я минута. Закидывали мяч на Даку — тот близ чужой штрафной упал. Свисток судьи молчит.

26 октября, 20:23

36-я минута. Кузяев в казалось бы безобидной ситуации выбил мяч за боковую.

26 октября, 20:21

34-я минута. Рефери не увидели касание руки у вратаря. Углового не будет — удар от ворот.

26 октября, 20:19

33-я минута. Штанга спасает гостей от второго гола! Батчи бил из штрафной после паса Сперцяна — Ставер рукой перевел мяч в каркас ворот.

26 октября, 20:18

31-я минута. Все больше борьбы в нашем матче. И все чаще мяч на половине поля южан.

26 октября, 20:17

30-я минута. Кордоба помогает своей команде отбиться после натиска казанцев.

26 октября, 20:17

29-я минута. А сейчас Шабанхаджая сбили. Аугусто на своей половине поля сбил соперника.

26 октября, 20:15

28-я минута. Шабанхаджай сбил Оласу, но футболист гостей посчитал иначе. Разговор с рефери к карточке не привел.

26 октября, 20:13

27-я минута. А стандарт исполнил Оласа — очень неудачно. Гораздо выше перекладины полетел мяч.

26 октября, 20:13

26-я минута. Сперцян сбит в метрах 22-ж от чужих ворот. Это шанс для Эдуарда удвоить счет.

26 октября, 20:12

25-я минута. Поспешный пас от Аугусто направо — там никого из партнеров не находилось.

26 октября, 20:11

24-я минута. Классный подкат от Черникова — мяч после паса Арройо перехвачен.

26 октября, 20:10

23-я минута. Оласа слева поддержал атаку, сделал прострел в штрафную — мяч в руках Ставера.

26 октября, 20:09

22-я минута. Даку зацепился за мяч в чужой штрафной, но тут же его окружили соперники — пас на партнера, тот упал. Речь о пенальти не идет.

26 октября, 20:08

21-я минута. Коста под прессингом соперника сделал неточный пас на Черникова — мяч улетел за боковую.

26 октября, 20:07

20-я минута. Кордоба перестарался в атаке — мяч попал ему в руку в центре поля.

26 октября, 20:05

19-я минута. Виктор Са в борьбе за мяч на бровке с Арройо не сумел заработать даже аута.

26 октября, 20:05

18-я минута. Первый офсайд в матче. Это Даку оказался во вне игры.

26 октября, 20:04

17-я минута. Коста своевременно сделал подкат — Арройо довольствался аутом справа.

26 октября, 20:03

16-я минута. Пожалуй, первая позиционная атака в исполнении гостей. На это хозяева отвечают прессингом — по-прежнему Агкацев без работы.

26 октября, 20:02

15-я минута. Что-то в атаке нужно изобретать гостям. С этим пока большие проблемы.

26 октября, 20:01

Виктор Са открыл счет в матче «Краснодара» с «Рубином»

13-я минута. ГОООЛ! 1:0. Быстрый мяч забили хозяева. Са принимает поздравления. Кордоба разогнал атаку, последовал пас на Батчи — случился рикошет, после которого сориентировался Са.

26 октября, 19:59

13-я минута. Даку — сегодня капитан у гостей. Подтверждает свой статус, успевает везде — и в защите, и в атаке.

26 октября, 19:59

12-я минута. Сперцян справа выполнил подачу — Даку перехватил мяч на ближней штанге.

26 октября, 19:58

11-я минута. Разыграли мяч хозяева, последовала подачу на дальнюю штангу — Ставер на выходе не позволил дотянуться до мяча Кордобе.

26 октября, 19:58

10-я минута. Сперцян заработал право на угловой удар слева. Первый корнер в матче.

26 октября, 19:56

9-я минута. За лицо держится Даку — кажется, ничего серьезного. В воздушной дуэли с ним боролся Тормена.

26 октября, 19:55

8-я минута. Заброс на Виктора Са — защита казанцев по-прежнему действует бдительно.

26 октября, 19:54

7-я минута. Даку только-только зацепился за мяч, как рефери зафиксировал у него фол. Толчок в спину.

26 октября, 19:52

6-я минута. Занятно, что с первых минут на бровке разминается полузащитник хозяев Никита Кривцов.

26 октября, 19:51

5-я минута. Широко стараются действовать хозяева — Рожков вынес мяч за боковую.

26 октября, 19:50

4-я минута. Темповая атака прошла у хозяев по центру — защищающиеся все-таки отбились.

26 октября, 19:49

3-я минута. Правым флангом развивали атаку казанцы — до штрафной не дошли, южане умело сыграли в отборе.

26 октября, 19:49

2-я минута. Пас из глубины в надежде на сильные качества Кордобы — Ставер на мяче первый.

26 октября, 19:48

Матч «Краснодара» и «Рубин» стартовал

1-я минута. Поехали! Встреча в Краснодаре началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты казанской команды.

26 октября, 19:45

Футболисты выходят на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

26 октября, 18:46

Стартовый состав «Краснодара» на матч с «Рубином»

Выбор Мурада Мусаева: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Гонсалес, Пальцев, Хмарин, Кривцов, Ленини, Сидоренко, Козлов, Сантос, Перрен.

26 октября, 18:45

Стартовый состав «Рубина» на матч с «Краснодаром»

Выбор Рашида Рахимова на игру: Ставер, Нижегородов, Арройо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Лобов, Йочич, Кузяев, Мирлинд, Шабанхаджай.

Запасные: Нигматуллин, Ежов, Кабутов, Апшацев, Иванов, Чумич, Зотов, Васильев, Мукба, Ходжа, Сиве.

25 октября, 18:00

«Краснодар» — «Рубин»: потери

У «Краснодара» травмированы защитники Жубал и Витор Тормена, полузащитники Мозес Кобнан и Густаво Фуртадо,

У «Рубина» из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован защитник Егор Тесленко.

25 октября, 17:55

«Краснодар» — «Рубин»: личные встречи

В последний раз казанская команда обыграла «быков» в июле 2020 года — дома со счетом 1:0. После этого соперники провели восемь официальных встреч — шесть побед «Краснодара» при двух ничьих.

25 октября, 17:50

Результаты «Рубина» в последних турах РПЛ

У казанцев в четырех предыдущих матчах чемпионата лишь одна победа — над «Крыльями Советов» (2:0). Команда Рахимова уступила «Локомотиву» (0:1) и «Балтике» (0:3), а также сыграла вничью с «Акроном» (2:2).

25 октября, 17:45

Результаты «Краснодара» в последних турах РПЛ

«Быки» в 9-м туре уступили «Зениту» (0:2), после чего идут без поражений. Была ничья с «Ростовом» (0:0), а также победы над «Ахматом» (2:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0).

25 октября, 17:40

Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин»

Встречу «Краснодар» — «Рубин» в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

25 октября, 17:35

Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Рубин»

Матч команд Мурада Мусаева и Рашида Рахимова состоится в воскресенье, 26 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 мск.

25 октября, 17:30

Всем привет!

В матче 13-го тура премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Рубин». «СЭ» будет подробно следить за игрой. Присоединяйтесь!

