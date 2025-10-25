Live
26 октября, 21:40
«Краснодар» обыграл «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 13-го тура чемпионата России.
«Краснодар» в следующем туре 2 ноября примет «Спартак», а «Рубин» 1 ноября дома сыграет с московским «Динамо».
«Краснодар» обыграл «Рубин» и вышел в лидеры РПЛ
90+7-я минута. Окончен матч в Краснодаре, где местные «быки» одолели «Рубин» со счетом 1:0. Единственный мяч забил Виктор Са. Трудовая победа команды Мусаева, за счет активной игры в дебюте. Так, после перерыва казанцы выглядели предпочтительнее, попав в перекладину. «Краснодар» набрал 29 очков и вышел в лидеры РПЛ. У «Рубина» — 18 очков и седьмая позиция.
90+6-я минута. Фол в атаке зафиксировал рефери после стандарта гостей. Пальцев успешно отборолся на границе своей штрафной.
90+3-я минута. Впрочем, фол в атаке зафиксирован на Агкацеве. Был бы гол, его не засчитали.
90+3-я минута. Агкацев ошибся на выходе, но его на ленточке подстраховал защитник.
90+3-я минута. Арройо при входе в штрафную не удался обыгрыш — Сперцян мяч отобрал.
90+2-я минута. Из верного положения не забили хозяева, а именно, Кордоба. Впрочем, был поднят флаг — вне игры у Кривцова.
90+1-я минута. Заброс в штрафную на Даку — тот пробил из тяжелого положения, но Агкацев на месте. Впрочем, с опозданием рефери зафиксировали фол у Мирлинда.
90-я минута. Четыре минуты компенсировано ко второму тайму. Агкацев уже просто выносит мяч подальше из штрафной.
88-я минута. Кордоба напомнил о себе. Он пробил в падении с метров 25-ти — в левый угол не попал.
88-я минута. Агкацев добрался до мяча в своей штрафной — опять казанцы не лучшим образом распорядились стандартом.
85-я минута. Почти 25 тысяч зрителей сегодня побывали на футболе в Краснодаре. Приличная посещаемость!
84-я минута. Арройо справа попытался навесить — южане заблокировали. Аут вбросят гости.
83-я минута. Вместо Батчи на поле вышел Джованни. Не только замена, но и тактическая пауза.
81-я минута. Перекладина! Повторно Шабанхаджай исполнил штрафной удар — попал в каркас ворот.
80-я минута. Еще до подачи Шабанхаджая Кривцов нарушил правила, боднув оппонента. Это желтая карточка.
79-я минута. Рожков сбит около угла чужой штрафной. А этот стандарт может быть опасным.
79-я минута. Еще один свисток. На этот раз на половине поля хозяев. Даку при падении зацепил еще и Кузяева.
78-я минута. Эмоционален на бровке Рахимов. Гонит команду вперед и призывает бдительно играть сзади.
76-я минута. Сперцян исполнил штрафной удар — выше перекладины. В левую девятку выцеливал Эдуард.
75-я минута. Кузяев заехал в ногу Кривцову. Тут почему-то карточки нет. Но есть штрафной удар. Метров 26 до ворот.
73-я минута. Серия жестких единоборств. В частности, Перрен подкатился под Арройо. А Сперцяну чуть не оторвали ухо.
71-я минута. Сразу три замены в составе хозяев. Са, Дуглас, Петров ушли. Перрен, Кривцов и Пальцев появились на поле.
69-я минута. Шабанхаджай слева сместился к центру, ударил — чуть выше перекладины.
67-я минута. Серия воздушных единоборств в штрафной площади гостей — и здесь без удара.
65-я минута. Три в три развивали контратаку южане. Однако Сперцян явно передержал мяч и остался без него. Даже до удара дело не дошло.
64-я минута. Интересно, как чувствует себя Кривцов, который разминался с дебюта матча.
62-я минута. У Даку была шанс убежать на рандеву с Агкацевым, однако перед ним вырос защитник.
61-я минута. Батчи потребовалась помощь медиков на бровке. Даже гетра у него порвалась после стыка.
57-я минута. Падение Батчи на чужой половине поля. Нарушение правил недалеко от угла штрафной.
55-я минута. Никакой выгоды из стандарта гости не извлекли. Напрашиваются замены, в первую очередь в составе хозяев.
54-я минута. Агкацев! Первое спасение в матче! Сольный выпад в исполнении Безрукова: три соперника остались не у дел — голкипер перевел на угловой.
53-я минута. Шабанхаджай справа закрутил мяч в штрафную — а там никого, лишь Агкацев.
51-я минута. Ставер далеко вбросил мяч в поле — Шабанхаджай не зацепился, но старался.
50-я минута. Падение Са в чужой штрафной. Рефери на точку не показывает. Если был криминал, включится ВАР.
49-я минута. Коста держал за футболку Даку. Рефери фол зафиксировал, но с опозданием.
47-я минута. Попытка подключить Рожкова в атаку — чересчур сильный пас. Мяч улетел за лицевую.
46-я минута. Неплохо! Шабанхаджай вбежал в штрафную, бил в ближний верхний угол — неточно.
«Краснодар» после первого тайма обыгрывает «Рубин»
45+2-я минута. 1:0 — итог первой половины встречи, где южане имели ощутимый перевес. Казанцы пока ограничиваются только подходами к штрафной. Агкацев без работы. Посмотрим, что изменится после перерыва.
45-я минута. Давят южане в концовке тайма. Думается, что казанцы не будут против скорейшего перерыва.
44-я минута. Удар Батчи из штрафной заблокирован. Отметим Агкацева, который начал эту атаку дальним пасом.
42-я минута. Фол в атаке — Даку потянул за руку Кордобу. Судья все видел, но карточки нет.
41-я минута. Петров справа навесил — разминка для Ставера. Сразу же голкипер вводит мяч в игру.
40-я минута. Пять минут до перерыва. Несмотря на большой процент борьбы, матч легко смотрится.
39-я минута. Аугусто оказался на газоне. Еще один мелкий фол. Карточек до сих пор не было.
38-я минута. Арройо справа закручивал мяч на дальнюю — неточно, Даку до мяча не добрался.
37-я минута. Закидывали мяч на Даку — тот близ чужой штрафной упал. Свисток судьи молчит.
34-я минута. Рефери не увидели касание руки у вратаря. Углового не будет — удар от ворот.
33-я минута. Штанга спасает гостей от второго гола! Батчи бил из штрафной после паса Сперцяна — Ставер рукой перевел мяч в каркас ворот.
31-я минута. Все больше борьбы в нашем матче. И все чаще мяч на половине поля южан.
29-я минута. А сейчас Шабанхаджая сбили. Аугусто на своей половине поля сбил соперника.
28-я минута. Шабанхаджай сбил Оласу, но футболист гостей посчитал иначе. Разговор с рефери к карточке не привел.
27-я минута. А стандарт исполнил Оласа — очень неудачно. Гораздо выше перекладины полетел мяч.
26-я минута. Сперцян сбит в метрах 22-ж от чужих ворот. Это шанс для Эдуарда удвоить счет.
25-я минута. Поспешный пас от Аугусто направо — там никого из партнеров не находилось.
23-я минута. Оласа слева поддержал атаку, сделал прострел в штрафную — мяч в руках Ставера.
22-я минута. Даку зацепился за мяч в чужой штрафной, но тут же его окружили соперники — пас на партнера, тот упал. Речь о пенальти не идет.
21-я минута. Коста под прессингом соперника сделал неточный пас на Черникова — мяч улетел за боковую.
19-я минута. Виктор Са в борьбе за мяч на бровке с Арройо не сумел заработать даже аута.
17-я минута. Коста своевременно сделал подкат — Арройо довольствался аутом справа.
16-я минута. Пожалуй, первая позиционная атака в исполнении гостей. На это хозяева отвечают прессингом — по-прежнему Агкацев без работы.
15-я минута. Что-то в атаке нужно изобретать гостям. С этим пока большие проблемы.
Виктор Са открыл счет в матче «Краснодара» с «Рубином»
13-я минута. ГОООЛ! 1:0. Быстрый мяч забили хозяева. Са принимает поздравления. Кордоба разогнал атаку, последовал пас на Батчи — случился рикошет, после которого сориентировался Са.
13-я минута. Даку — сегодня капитан у гостей. Подтверждает свой статус, успевает везде — и в защите, и в атаке.
12-я минута. Сперцян справа выполнил подачу — Даку перехватил мяч на ближней штанге.
11-я минута. Разыграли мяч хозяева, последовала подачу на дальнюю штангу — Ставер на выходе не позволил дотянуться до мяча Кордобе.
10-я минута. Сперцян заработал право на угловой удар слева. Первый корнер в матче.
9-я минута. За лицо держится Даку — кажется, ничего серьезного. В воздушной дуэли с ним боролся Тормена.
8-я минута. Заброс на Виктора Са — защита казанцев по-прежнему действует бдительно.
7-я минута. Даку только-только зацепился за мяч, как рефери зафиксировал у него фол. Толчок в спину.
6-я минута. Занятно, что с первых минут на бровке разминается полузащитник хозяев Никита Кривцов.
4-я минута. Темповая атака прошла у хозяев по центру — защищающиеся все-таки отбились.
3-я минута. Правым флангом развивали атаку казанцы — до штрафной не дошли, южане умело сыграли в отборе.
2-я минута. Пас из глубины в надежде на сильные качества Кордобы — Ставер на мяче первый.
Матч «Краснодара» и «Рубин» стартовал
1-я минута. Поехали! Встреча в Краснодаре началась. С центра поля мяч в игру ввели футболисты казанской команды.
Стартовый состав «Краснодара» на матч с «Рубином»
Выбор Мурада Мусаева: Агкацев, Тормена, Коста, Оласа, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.
Запасные: Корякин, Голиков, Стежко, Гонсалес, Пальцев, Хмарин, Кривцов, Ленини, Сидоренко, Козлов, Сантос, Перрен.
Стартовый состав «Рубина» на матч с «Краснодаром»
Выбор Рашида Рахимова на игру: Ставер, Нижегородов, Арройо, Безруков, Грицаенко, Рожков, Лобов, Йочич, Кузяев, Мирлинд, Шабанхаджай.
Запасные: Нигматуллин, Ежов, Кабутов, Апшацев, Иванов, Чумич, Зотов, Васильев, Мукба, Ходжа, Сиве.
«Краснодар» — «Рубин»: потери
У «Краснодара» травмированы защитники Жубал и Витор Тормена, полузащитники Мозес Кобнан и Густаво Фуртадо,
У «Рубина» из-за перебора желтых карточек дисквалифицирован защитник Егор Тесленко.
«Краснодар» — «Рубин»: личные встречи
В последний раз казанская команда обыграла «быков» в июле 2020 года — дома со счетом 1:0. После этого соперники провели восемь официальных встреч — шесть побед «Краснодара» при двух ничьих.
Результаты «Рубина» в последних турах РПЛ
У казанцев в четырех предыдущих матчах чемпионата лишь одна победа — над «Крыльями Советов» (2:0). Команда Рахимова уступила «Локомотиву» (0:1) и «Балтике» (0:3), а также сыграла вничью с «Акроном» (2:2).
Результаты «Краснодара» в последних турах РПЛ
«Быки» в 9-м туре уступили «Зениту» (0:2), после чего идут без поражений. Была ничья с «Ростовом» (0:0), а также победы над «Ахматом» (2:0) и махачкалинским «Динамо» (2:0).
Где смотреть трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин»
Встречу «Краснодар» — «Рубин» в прямом эфире покажет платный тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Краснодар» — «Рубин»
Матч команд Мурада Мусаева и Рашида Рахимова состоится в воскресенье, 26 октября, в Краснодаре на «Ozon Арене». Стартовый свисток прозвучит в 19.45 мск.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
8
|Акрон
|15
|4
|6
|5
|18-20
|18
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|15
|2
|2
|11
|12-34
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8