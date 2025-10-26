«Зенит» — «Динамо»: Мантуан вывел питерцев вперед

«Зенит» забил второй гол в матче 13-го тура чемпионата России против московского «Динамо» — 2:1.

На 71-й минуте отличился Густаво Мантуан. Для 24-летнего бразильца это третий гол в нынешнем сезоне РПЛ.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».