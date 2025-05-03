«Локомотив» — «Оренбург»: вратаря гостей Москвичева унесли с поля на носилках

Вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичев получил травму в матче 27-го тура РПЛ против «Локомотива».

На 77-й минуте голкипер неудачно оступился, выйдя за пределы своей штрафной. После падения он не мог самостоятельно подняться с газона. На поле появилась медицинская бригада, которая унесла футболиста на носилках. Вместо Москвичева в ворота «Оренбурга» встал Николай Сысуев.

Игра проходит в Москве на «РЖД Арене». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Оренбург».