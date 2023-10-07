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Сегодня, 17:59

«Краснодар» — «Ростов»: Сперцян и Кордоба сыграют с первых минут

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» — «Ростов» в 11-м туре РПЛ.

Игра пройдет в Краснодаре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Штепа, Петров, Эктов, Ярлыков, Ахметов, Арутюнянц, Баньяц, Кокшаров, Олусегун, Дэвид.

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Вахания, Мелехин, Ионов, Миронов, Уткин, Глебов, Мохеби, Голенков.

Запасные: Медведев, Терентьев, Лангович, Прохин, Кирш, Игнатов, Акбашев, Тугарев, Щетинин, Комаров, Комличенко.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
07 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Ростов
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ростов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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