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Сегодня, 17:58

В «Сочи» рассказали о травме Нобоа после матча с «Зенитом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Кристиан Нобоа.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В пресс-службе «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья капитана команды Кристиана Нобоа, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

38-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, но на 44-й минуте из-за травмы был заменен. Место эквадорца на поле занял Викторьен Ангбан.

«У Нобоа на данный момент напряжение икроножной мышцы. Мы будем делать обследование, чтобы понять серьезность травмы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Сочи» (6 очков) продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ. В следующем «Сочи» 22 октября в гостях сыграет с «Уралом».

Кристиан Нобоа
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 0 : 2
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
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