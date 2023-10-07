В «Сочи» рассказали о травме Нобоа после матча с «Зенитом»

В пресс-службе «Сочи» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья капитана команды Кристиана Нобоа, получившего травму в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).

38-летний футболист вышел на поле в стартовом составе, но на 44-й минуте из-за травмы был заменен. Место эквадорца на поле занял Викторьен Ангбан.

«У Нобоа на данный момент напряжение икроножной мышцы. Мы будем делать обследование, чтобы понять серьезность травмы», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

«Сочи» (6 очков) продолжает замыкать турнирную таблицу РПЛ. В следующем «Сочи» 22 октября в гостях сыграет с «Уралом».