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Кобелев считает, что у «Динамо» еще есть шансы попасть в еврокубки

16:29
Андрей Кобелев. Фото Алексей Иванов, -
Андрей Кобелев. Фото Алексей Иванов, -
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Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» поражение московского клуба от «Рубина» (0:2) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я думаю, что шанс попасть в еврокубки еще остается. Как раз остается две игры с прямыми конкурентами — «Локомотивом» и ЦСКА. Надо побеждать в них, и тогда шансы будут неплохие. Все зависит только от команды. Мы видим, что каждый тур в нашем чемпионате происходят какие-то сенсации. Тот же «Рубин» еще может оступиться. Надо выигрывать свои игры, а потом смотреть на соперника», — сказал Кобелев «СЭ».

Также Кобелев считает, что по работе главного тренера москвичей Сандро Шварца пока рано делать выводы.

«Я всегда защищаю тренеров. Я понимаю, насколько это непростая работа. Шварц взял команду не в начале сезона, а ближе к его середине. Любому тренеру необходимо доверие и время. Выводы по его работе можно будет сделать только после полноценного сезона», — добавил Кобелев.

Казанская команда с 49 очками поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» — седьмая строчка и 46 баллов.

(Владимир Пушкарев)

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