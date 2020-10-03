«Краснодар» прилетел в Москву перед матчем с «Динамо»
21:21
«Краснодар» прибыл в Москву, где сыграет с «Динамо» в рамках 10-го тура Тинькофф РПЛ, сообщает пресс-служба «быков».
Игра пройдет 4 октября, начало в 20.00 (мск).
«Краснодар» с 15 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — 14 баллов и 9-я строчка.
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