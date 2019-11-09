«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
20:12
В матче 16-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Команда уже прилетела в Москву, где пройдет матч.
Улыбки вам из Москвы ???— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) November 9, 2019
«Быки» в столице. Завтра #ЛокоКраснодар ? pic.twitter.com/eXzUyNIch3
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