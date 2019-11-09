«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»

В матче 16-го тура чемпионата России «Краснодар» сыграет с «Локомотивом». Команда уже прилетела в Москву, где пройдет матч.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр