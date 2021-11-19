«Краснодар» показал подготовку к матчу со «Спартаком»

«Краснодар» опубликовал видео подготовки команды к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 20 ноября в Москве и начнется в 19:00 мск. Красно-белые с 19 очками занимают девятое место в турнирной таблице, «быки» с 21 очком — на седьмой строчке.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак