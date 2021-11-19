«Краснодар» показал подготовку к матчу со «Спартаком»
10:04
«Краснодар» опубликовал видео подготовки команды к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».
Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 20 ноября в Москве и начнется в 19:00 мск. Красно-белые с 19 очками занимают девятое место в турнирной таблице, «быки» с 21 очком — на седьмой строчке.
20.11.2021 | Краснодар — Спартак
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