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«Краснодар» показал подготовку к матчу со «Спартаком»

10:04
Гжегож Крыховяк и Алексей Ионов. Фото ФК «Краснодар»
Гжегож Крыховяк и Алексей Ионов. Фото ФК «Краснодар»
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«Краснодар» опубликовал видео подготовки команды к матчу 15-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака».

Матч «Спартак» — «Краснодар» пройдет 20 ноября в Москве и начнется в 19:00 мск. Красно-белые с 19 очками занимают девятое место в турнирной таблице, «быки» с 21 очком — на седьмой строчке.

20.11.2021 | Краснодар — Спартак

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Сергей Разин все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры