Олич раскритиковал Василия Березуцкого за уход из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что руководство московского клуба не позволило ему пригласить в свой тренерский штаб экс-полузащитника команды Элвера Рахимича.

«Мне не позволили пригласить в свой штаб Рахимича, — приводит слова Олича «Чемпионат». - Сказал о нем руководству в первый же день. Я хотел его пригласить и как только пришел в ЦСКА, и по окончании сезона. Бабаев мне сказал, что в клубе много людей, поэтому взять его нельзя, что Элвер ничем не сможет мне помочь. Вот и все объяснение. Было обидно это слышать, сильно расстроился — он бы мне очень помог. Рахимич живет ЦСКА, говорит на русском, я могу доверять ему на 100%. Знал, что он был бы полностью мне предан».

По словам тренера, когда ему сказали, что Рахимича пригласить нельзя, он предложил тренера из Германии или Хорватии.

«Мне хотелось работать с опытным человеком, чтобы он мог помогать на тренировках. Это одна из самых главных причин, почему я не чувствовал поддержку. Причем я не чувствовал ее не только от Бабаева. Возьмем пример Василия Березуцкого и Ермаковича, которые ушли через две недели после того, как я возглавил команды. Если бы они ушли сразу, я бы их понял — они люди Гончаренко. Но они проработали две недели, получили зарплату, а потом ушли. На таком уровне это неправильно», — сказал он.

Также Олич высказался о помощнике главного тренера ЦСКА Алексея Березуцкого Григорие Бабаяне.

«Бабаяна они поставили после меня — это решение, видимо, было уже готово заранее. Про него вообще ничего не могу сказать. Бабаев может знать, Березуцкий, мне же никто ни слова не говорил о нем», — сказал тренер.

Олич стал главным тренером ЦСКА 23 марта 2021 года, сменив на этом посту Виктора Гончаренко. Под руководством Олича армейский клуб занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России и впервые за последние 20 лет не смог пробиться в европейские кубки. 15 июня красно-синие расторгли с ним контракт по обоюдному согласию.