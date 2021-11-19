«Сумасшедший? Хайпожор? Мы считаем, что он святой». Ургант пошутил про желание Зобнина уменьшить зарплату
Ургант пошутил про желание Зобнина уменьшить зарплату в «Спартаке», назвав его святым
10:19
Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить его зарплату.
«Сумасшедший? Безумец? Хайпожор?» — скажут наши зрители старшего поколения. А мы считаем иначе. Мы размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография, кстати, сделана на тренировке", — сказал Ургант.
Роман Зобнин. Фото Первый канал.
Ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Зобнин попросил «Спартак» понизить ему зарплату, поскольку считает ее слишком большой.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=0lHOWGTmCgk&feature=emb_logo
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