«Сумасшедший? Хайпожор? Мы считаем, что он святой». Ургант пошутил про желание Зобнина уменьшить зарплату

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить его зарплату.

«Сумасшедший? Безумец? Хайпожор?» — скажут наши зрители старшего поколения. А мы считаем иначе. Мы размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография, кстати, сделана на тренировке", — сказал Ургант.

Роман Зобнин. Фото Первый канал.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Зобнин попросил «Спартак» понизить ему зарплату, поскольку считает ее слишком большой.