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«Сумасшедший? Хайпожор? Мы считаем, что он святой». Ургант пошутил про желание Зобнина уменьшить зарплату

Ургант пошутил про желание Зобнина уменьшить зарплату в «Спартаке», назвав его святым
10:19
Роман Зобнин. Фото Global Look Press Роман Зобнин. Фото Первый канал.
Роман Зобнин. Фото Global Look Press
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Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировал информацию о том, что полузащитник «Спартака» Роман Зобнин попросил руководство московского клуба уменьшить его зарплату.

«Сумасшедший? Безумец? Хайпожор?» — скажут наши зрители старшего поколения. А мы считаем иначе. Мы размещаем его фотографию на нашем компьютере. Мы считаем, что он святой. Фотография, кстати, сделана на тренировке", — сказал Ургант.

Роман Зобнин. Фото Первый канал.
Роман Зобнин. Фото Первый канал.

Ранее бывший пресс-атташе сборной России и колумнист «СЭ» Илья Казаков в своем Telegram-канале сообщил, что Зобнин попросил «Спартак» понизить ему зарплату, поскольку считает ее слишком большой.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=0lHOWGTmCgk&feature=emb_logo

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Карен Саркисян все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры