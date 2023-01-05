Черевченко рассказал, когда станет известно, в каком клубе он продолжит карьеру

Известный тренер Игорь Черевченко рассказал, когда ждать новостей о его новом клубе.

«Когда ждать новостей о моем новом клубе? После 10 января вы все узнаете», — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

Последним местом работы 48-летнего специалиста были «Химки», где он работал с 2020 по 2022 год. Также Черевченко возглавлял «Локомотив», который под его руководством стал обладателем Кубка России, «Балтику» и тульский «Арсенал».