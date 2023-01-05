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Сегодня, 13:51

Черевченко рассказал, когда станет известно, в каком клубе он продолжит карьеру

Алина Савинова
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Известный тренер Игорь Черевченко рассказал, когда ждать новостей о его новом клубе.

«Когда ждать новостей о моем новом клубе? После 10 января вы все узнаете», — цитирует Черевченко Vprognoze.ru.

Последним местом работы 48-летнего специалиста были «Химки», где он работал с 2020 по 2022 год. Также Черевченко возглавлял «Локомотив», который под его руководством стал обладателем Кубка России, «Балтику» и тульский «Арсенал».

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10548524-cherevchenko-rasskazal-kogda-stanet-izvestno-o-ego-novom-klube.html
Игорь Черевченко
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Спартак

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