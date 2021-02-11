«Краснодар» победил «Локомотив» из Тбилиси в товарищеском матче

«Краснодар» провел второй товарищеский матч за день. Команда переиграла «Локомотив» из Тбилиси со счетом 3:2.

Ранее «Краснодар» с крупным счетом уступил «Локомотиву» из Москвы — 0:4.

Товарищеские матчи. Клубы

«Локомотив Тб» — «Краснодар» — 2:3 (1:3)

Голы: Камболов, 14 (0:1). Кутовой, 16 (0:2). Сихарулидзе, 17 (1:2). Сулейманов, 34 (1:3). Шония, 69 (2:3).

«Краснодар»: Адамов (Ещенко, 46), Камболов, Сорокин, Бочко (Ивашин, 46), Литвинов, Ионов (Пелих, 46), Газинский (Текучев, 46. Рзаев, 79), Якимов (Черников, 46), Сулейманов (Сабуа, 46), Кутовой, Апеков (Воротников, 46. Мацукатов, 79).

11 февраля.