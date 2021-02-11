В ближайшее время у «Локо» не появится спортивного директора. В будущем им может стать Самедов

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в первом на своем новом посту большом интервью, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, ответил на вопрос, появится ли в ближайшее время в клубе спортивный директор, а также оценил первые шаги взятого недавно на работу в «Локо» Александра Самедова.

— Как вы знаете, на позицию старшего селекционера по молодежной команде «Казанка» и старшим возрастам академии назначен Александр Самедов, — сказал Леонченко.

— Проходила информация, что после окончания карьеры игрока он начал заниматься агентской деятельностью. Это не вызывает у вас опасений?

— Где проходила?

— В ряде Telegram-каналов. За достоверность ручаться не могу, не проверял. Но и не посчитал правильным ее умалчивать.

— Сразу вам скажу, что он взрослый, независимый человек. И профессионал, который сам, без чьей-либо подсказки принимает решения. Для меня это очень важно.

— Очень хотелось бы, чтобы «Локомотив» не зависел от агентов, как это было с Олегом Артемовым при Ольге Смородской и с Вадимом Шпиневым при Анатолии Мещерякове.

— Мне, в свою очередь, хотелось бы, чтобы ситуация всем была понятна. Футболисты могут иметь агентов, которых посчитают нужным, это их личный выбор. Но «Локомотив» не будет на это ориентироваться. То есть наличие того или иного агента больше не даст тебе преимущества в развитии карьеры внутри «Локомотива». Для всех игроков независимо от агентов будут созданы равные условия. Никаких предубеждений нет.

— Спортивный директор в «Локо» в ближайшее время появится?

— В ближайшее — точно нет. Поиски ведутся, но быстрое назначение спортивного директора точно не решит тех задач, которые в данный момент стоят перед клубом.

Сегодня поиск спортивного директора, который отвечал бы современным требованиям, — очень сложная задача, и она может быть решена подготовкой собственных кадров. Самедов получает первый опыт, и я очень доволен тем, как он начинает работать. Рынок специалистов этого направления в России сильно ограничен, и здесь я вижу резерв, что внутри клуба мы можем подготовить хороших специалистов.

— Намекаете на то, что Самедов — будущий спортивный директор «Локо»?

— Как будет развиваться ситуация, знать не могу. Но то, что у него есть и желание, и качества, чтобы расти в этом направлении, — безусловно. И мы будем ему в этом помогать.

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко