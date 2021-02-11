Собирается ли «Локо» продавать Смолова? Может ли уехать Антон Миранчук? Останется ли Крыховяк? Отвечает гендиректор клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в своем первом большом интервью на новом посту обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на много кадровых вопросов — о судьбе Ведрана Чорлуки, Владислава Игнатьева и Соломона Кверквелии, у которых заканчиваются контракты, а также Федора Смолова, Антона Миранчука и Гжегожа Крыховяка. Также он назвал «вопиющей» потерю Хвичи Кварацхелия предыдущим руководством клуба.

— Много разговоров о возможной продаже Федора Смолова. Ходили слухи и о зиме, и о лете. Ни при Семине, ни пока при Николиче он так себя в «Локомотиве» и не проявил.

— Мы общались и с Федором, и с тренерским штабом. Мне очень хочется, чтобы Смолов заиграл на своем уровне в «Локомотиве». У него есть все возможности для этого. При том уровне конкуренции и качестве, который есть сегодня в российском футболе, Федор может достаточно долго и хорошо играть.

— А есть ли у него мотивация продолжать это делать в России? Хватает толков о том, что ему интереснее попутешествовать — МЛС, а то и Австралия.

— Думаю, что поиск мотивации — это вопрос не только самого игрока, но и тренерского штаба. Клуб при необходимости им всегда поможет. Если не хватает мотивации — добавим!

— Заканчиваются контракты у двух ветеранов — Чорлуки и Игнатьева. Точно ли Ведран уходит, а Владислав остается?

— Думаю, это будет понятно к концу сезона. Сегодня для каждого игрока важно, как он проведет весеннюю часть. Команда достаточно сильно отстает от лидеров. Я не раз проходил это как футболист и знаю, что в такой ситуации становятся понятны многие вещи. В частности, то, как футболисты могут концентрироваться и добиваться результата, преодолевая сложности. Игроки всегда должны доказывать, и это — часть профессии.

— Но вы хотели бы сохранить в команде обоих, учитывая, что один — капитан, а у другого, сменившего при Николиче позицию, прекрасный сезон?

— Прежде всего по игрокам учитывается позиция главного тренера и финансовые возможности клуба. Но я всегда был сторонником того, что, если люди приносят пользу команде, они и дальше должны ее приносить.

— Антон Миранчук всегда говорил, что, как и брат, хочет за границу, тем не менее контракт с «Локо» прошлой осенью переподписал. Вот только его агента Шпинева рядом с клубом больше нет. Не опасаетесь ли, что Антон теперь резко захочет уехать?

— Чтобы футболиста продать, прежде всего, на него должен быть спрос. «Локомотив» стал чемпионом и дважды подряд занимал второе место, два раза играл в Лиге чемпионов. Это красивая вывеска, действительно большое достижение. Но по той или иной причине на большинство игроков повышения спроса не произошло. Если у Антона и кого-то другого есть желание уехать за рубеж, то добиться этого они могут прежде всего своей игрой.

Но мы знаем, что наши клубы в целом здорово покупают, но плохо продают. Хотелось бы, чтобы мы начали качественно заниматься и второй частью. Это большой резерв для развития клуба и его финансовой составляющей. И это же — прямое следствие качественной подготовки своего резерва.

— Можно ли болельщикам быть уверенными, что в команде летом останется Гжегож Крыховяк?

— Он большой мастер и настоящий лидер. Понятно, что его уровень высок. Но все зависит от того, как он будет играть. Очень не люблю, когда игроков передерживают. Так же и по Смолову в свое время было предложение. Если игрок хочет уехать, и есть желание клуба-покупателя — почему бы не пойти навстречу? Вопрос и в том, есть ли ему замена. А чтобы она была, ее надо готовить.

— Так, как Семин на замену Алексею Миранчуку готовил Хвичу Кварацхелию, но тот оказался в «Рубине».

— Так работал клуб.

— Вопиюще. Согласны с такой оценкой?

— Согласен. Не буду называть фамилию, но у нас сложная ситуация еще по одному игроку, которого «Локомотив» может потерять. Прикладываем все усилия, чтобы этого не произошло.

— Кверквелия, у которого по истечении аренды в «Ротор» заканчивается контракт, — отрезанный ломоть?

— Сегодня в команде есть четыре центральных защитника — новичок Пабло, Мурило, Чорлука и Лысцов. Для весны этого достаточно. А дальше все зависит от того, как сложится весенняя часть сезона, какие будут кандидаты. Мы всегда говорим о том, что мало российских центральных защитников. В этом направлении надо работать.

(Игорь Рабинер)

Полностью первая часть интервью с Владимиром Леонченко