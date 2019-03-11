"Краснодар" по-прежнему не может победить "Оренбург"

"Краснодар" и с четвертой попытки не смог победить "Оренбург" в премьер-лиге.

Уральцы остаются единственной командой, которая не никогда не уступала в чемпионате "быкам". Три встречи завершились вничью, еще одна – в мае 2017-го – минимальной победой оренбуржцев.

Правда, в Кубке России-2016/17 "Краснодар" добился успеха, правда забил решающий гол лишь в дополнительное время. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Краснодара" и "Оренбурга" в чемпионате России

Дата Матч Счет Голы 06.11.2016 Краснодар – Оренбург 3:3 Перейра, Ари, Мартынович – Полуяхтов-2, Бреев 07.05.2017 Оренбург – Краснодар 1:0 Лобжанидзе 26.08.2018 Оренбург – Краснодар 1:1 А.Козлов – Сулейманов 10.03.2019 Краснодар – Оренбург 2:2 Ари, Скопинцев – Сутормин, Ойеволе

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам