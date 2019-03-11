21:40 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" по-прежнему не может победить "Оренбург"

0
Обсудить

"Краснодар" и с четвертой попытки не смог победить "Оренбург" в премьер-лиге.

Уральцы остаются единственной командой, которая не никогда не уступала в чемпионате "быкам". Три встречи завершились вничью, еще одна – в мае 2017-го – минимальной победой оренбуржцев.

Правда, в Кубке России-2016/17 "Краснодар" добился успеха, правда забил решающий гол лишь в дополнительное время. (Кирилл Бурдаков)

Матчи "Краснодара" и "Оренбурга" в чемпионате России

Дата

Матч

Счет

Голы

06.11.2016

Краснодар – Оренбург

3:3

Перейра, Ари, Мартынович – Полуяхтов-2, Бреев

07.05.2017

Оренбург – Краснодар

1:0

Лобжанидзе

26.08.2018

Оренбург – Краснодар

1:1

А.Козлов – Сулейманов

10.03.2019

Краснодар – Оренбург

2:2

Ари, Скопинцев – Сутормин, Ойеволе

Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 19-й тур. "Динамо" – "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ