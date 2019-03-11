"Краснодар" по-прежнему не может победить "Оренбург"

"Краснодар" и с четвертой попытки не смог победить "Оренбург" в премьер-лиге.
Уральцы остаются единственной командой, которая не никогда не уступала в чемпионате "быкам". Три встречи завершились вничью, еще одна – в мае 2017-го – минимальной победой оренбуржцев.
Правда, в Кубке России-2016/17 "Краснодар" добился успеха, правда забил решающий гол лишь в дополнительное время. (Кирилл Бурдаков)
Матчи "Краснодара" и "Оренбурга" в чемпионате России
|
Дата
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
06.11.2016
|
Краснодар – Оренбург
|
3:3
|
Перейра, Ари, Мартынович – Полуяхтов-2, Бреев
|
07.05.2017
|
Оренбург – Краснодар
|
1:0
|
Лобжанидзе
|
26.08.2018
|
Оренбург – Краснодар
|
1:1
|
А.Козлов – Сулейманов
|
10.03.2019
|
Краснодар – Оренбург
|
2:2
|
Ари, Скопинцев – Сутормин, Ойеволе
Чемпионат России, премьер-лига: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание игр по турам и датам