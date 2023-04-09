«Краснодар» — «Пари НН»: Кордоба сделал счет разгромным

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отличился в матче 22-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:0.

Форвард забил гол на 63-й минуте встречи. Для него этот мяч стал десятым в нынешнем сезоне РПЛ.

Ранее дублем отметился полузащитник Никита Кривцов.