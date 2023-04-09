Митрюшкин — о «Химках»: «Лично я был примерно в такой же ситуации с дрезденским «Динамо»
Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин поделился мыслями после матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).
«Настрой был боевой — нужно выигрывать каждый матч, набирать очки. Ребята все понимают и на каждую игру выходят биться до последней минуты», — приводит Metaratings.ru слова Митрюшкина.
Также он ответил на вопрос, будет ли следующая игра команды с «Торпедо» переломной.
«Сейчас каждая встреча переломная. Победа бы стала большим плюсом, она может придать импульс. Мы обязаны победить, тогда будет легче. Лично я был примерно в такой же ситуации с дрезденским «Динамо» — много матчей не выигрывали, боролись за выживание, попали в стыковые игры. Это тяжело. Но нужна победа — тогда все встанет на свои рельсы», — добавил вратарь.
ЦСКА с 41 очком занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» расположились на 15-й строчке (13 очков).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4