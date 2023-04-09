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Митрюшкин — о «Химках»: «Лично я был примерно в такой же ситуации с дрезденским «Динамо»

Алина Савинова
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Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин поделился мыслями после матча 22-го тура РПЛ с ЦСКА (0:3).

«Настрой был боевой — нужно выигрывать каждый матч, набирать очки. Ребята все понимают и на каждую игру выходят биться до последней минуты», — приводит Metaratings.ru слова Митрюшкина.

Также он ответил на вопрос, будет ли следующая игра команды с «Торпедо» переломной.

«Сейчас каждая встреча переломная. Победа бы стала большим плюсом, она может придать импульс. Мы обязаны победить, тогда будет легче. Лично я был примерно в такой же ситуации с дрезденским «Динамо» — много матчей не выигрывали, боролись за выживание, попали в стыковые игры. Это тяжело. Но нужна победа — тогда все встанет на свои рельсы», — добавил вратарь.

ЦСКА с 41 очком занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» расположились на 15-й строчке (13 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/mitryushkin-o-khimkakh-byl-primerno-v-takoi-zhe-situacii-s-drezdenskim-dinamo-242029/
Антон Митрюшкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 2 : 0
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 2 : 0
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 3 : 3
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 1 : 2
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 3 : 0
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
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