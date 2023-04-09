«Краснодар» — «Пари НН»: Сулейманов отыграл один мяч с пенальти
Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов отличился в матче 22-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:3.
Форвард реализовал пенальти на 71-й минуте встречи. Защитник «Краснодара» Сергей Волков сбил в своей штрафной защитника «Пари НН» Никиту Каккоева, за что и был назначен 11-метровый.
Для Сулейманова этот гол стал девятым в нынешнем сезоне РПЛ.
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|2 : 0
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|
Ахмат – Урал
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|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
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Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
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|
ЦСКА – Химки
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|
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|3 : 1
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|
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Зенит
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