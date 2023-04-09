«Краснодар» — «Пари НН»: Сулейманов отыграл один мяч с пенальти

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов отличился в матче 22-го тура РПЛ против «Краснодара» — 1:3.

Форвард реализовал пенальти на 71-й минуте встречи. Защитник «Краснодара» Сергей Волков сбил в своей штрафной защитника «Пари НН» Никиту Каккоева, за что и был назначен 11-метровый.

Для Сулейманова этот гол стал девятым в нынешнем сезоне РПЛ.