«Краснодар» отзаявил Джона Кордобу

«Краснодар» вывел нападающего Джона Кордобу из заявки команды в Тинькофф РПЛ.

На сайте лиги сообщается, что 28-летний колумбиец был отзаявлен 27 января.

Кордоба перешел в «Краснодар» из «Герты» летом 2021 года. В декабре он перенес операцию в связи с травмой подколенного сухожилия.

В этом сезоне он провел 16 матчей за команду во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи.