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Арсен Адамов: «Когда узнал о «Зените», то отклонил все остальные предложения»

Арсен Адамов прокомментировал подписание контракта с «Зенитом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Арсен Адамов.
Фото ФК «Зенит»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал подписание контракта с петербургским клубом.

«Эмоции положительные, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита». — Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде России. Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится».

Защитник рассказал, как узнали о предложении петербургского клуба.

«18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Когда узнал о «Зените», то отклонил все остальные предложения. Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми», — сказал он.

Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-01-27-arsen-adamov-kogda-uznal-o-zenite-to-otklonil-vse-ostalnye-predlozheniya.htm
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