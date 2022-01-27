Арсен Адамов: «Когда узнал о «Зените», то отклонил все остальные предложения»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов прокомментировал подписание контракта с петербургским клубом.

«Эмоции положительные, — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита». — Очень рад, что за год добился такого прогресса, что оказался в лучшей команде России. Это шаг вперед. Уверен, каждый футболист хочет играть в такой команде, как «Зенит». Будем работать! Через работу все получится».

Защитник рассказал, как узнали о предложении петербургского клуба.

«18 января, когда прилетели на сборы. Об этом мне рассказал президент «Урала» Григорий Викторович Иванов. Когда узнал о «Зените», то отклонил все остальные предложения. Попросил президента вести переговоры именно с сине-бело-голубыми», — сказал он.

Контракт Адамова с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2025/26.