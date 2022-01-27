«Локомотив» сыграет с «Мальме» и «Гетеборгом» на сборе в Испании

Стало известно, с кем сыграет «Локомотив» на тренировочном сборе в Марбелье (Испания).

4 и 10 февраля российский клуб сыграет с командами из Швеции — «Мальме» и «Гетеборгом». А 19 февраля «Локомотив» встретится с норвежским «Молде».

Вторые сборы команды в Марбелье продлятся до 19 января.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» с 28 очками расположился на 6-м месте.