"Краснодар" – "Оренбург": за что назначен пенальти в ворота гостей?

На 9-й минуте матча 19-го тура чемпионата России "Краснодар" – "Оренбург" правильное решение принял арбитр Алексей Матюнин, назначив пенальти в ворота гостей.

9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".

Судья занимал идеальную позицию и увидел, что защитник оренбуржцев Сергей Терехов, не сыграв в мяч, наступил Маурисио Перейре на голеностоп. (Александр Бобров)

9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".

9-я минута матча "Краснодар" - "Оренбург".

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