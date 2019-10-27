Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Оренбурга» на матч 14-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в Краснодаре и начнется в 19.00 (мск).

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов — Петров, Мартынович, Фьолусон, Рамирес — Уткин, Фернандеш, Олссон, Вилена — Ари, Сулейманов.

Запасные: Крицюк, Спаич, Камболов, Стоцкий, Кайю, Намли, Игнатьев. Берг.

Стартовый состав «Оренбурга»: Климович — Малых, Шахов, Терехов, Зотов, Радакович — Аюпов, Мишкич, Алвеш, Рогич — Деспотович.

Запасные: Довбня, Сиваков, Козлов, Афонин, Маляров, Кулишев, Липовой, Москвичев, Черных, Чуканов, Галаджан, Фамайе.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Оренбург».

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