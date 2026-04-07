«Краснодар» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча против «Ахмата»

Как сообщили «СЭ» в пресс-службе РФС, «Краснодар» обратился в ЭСК РФС с просьбой разобрать три эпизода матча 23-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

«Быки» попросили комиссию рассмотреть эпизоды с двумя неназначенными пенальти в ворота «Ахмата»: на 25-й и 90+6-й минутах матча, а также удаление полузащитника Александра Черникова на 90+6-й минуте игры.

«Краснодар» стал единственным клубом, который обратился в комиссию по итогам 23-го тура РПЛ.