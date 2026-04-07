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Судейство

КДК не вправе отменить предупреждение Черникова. Он пропустит матч с «Зенитом»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Александр Черников.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК), обжаловав удаление Александра Черникова на 90+6-й минуте матча 23-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0). Но, даже если ЭСК признает ошибку арбитра, это не позволит отменить дисквалификацию футболиста: он все равно пропустит игру 24-го тура с «Зенитом», запланированную на 12 апреля.

Аннулировать вторую желтую карточку невозможно. Потому что в статье 52 дисциплинарного регламента РФС, описывающей особую юрисдикцию контрольно-дисциплинарного комитета (КДК), давно нет пункта, который позволил бы ему так поступить. Он может применить санкцию за серьезное нарушение, которое не заметил судья, может вмешаться, если предупреждение ошибочно вынесено не тому футболисту, может исправить ошибочное применение прямого удаления, но КДК не вправе отменить вторую желтую карточку.

Раньше у него были такие полномочия, но летом 2021 года бюро исполкома РФС внесло изменения в дисциплинарный регламент. Из статьи 52 «Особая юрисдикция контрольно-дисциплинарного комитета РФС» убрали один из пунктов. В результате комитет лишился права исправлять ошибку судьи, касавшуюся неверного применения предупреждения, которое влечет за собой автоматическую дисквалификацию на следующий матч.

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Александр Черников (футбол)
ФК Зенит
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5
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6
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