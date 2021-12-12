«Краснодар» — «Нижний Новгород»: стартовые составы команд
«Краснодар» на своем поле примет «Нижний Новгород» в матче 18-го тура Тинькофф чемпионата России. Стали известны стартовые составы команд.
«Краснодар»: Сафонов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Спайч, Ионов, Якимов, Классон, Сперцян, Кривцов.
Запасные: Городов, Агкацев, Стоцкий, Рейхмен, Стрельник, Алеков.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Миладинович, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Горбунов, Шарипов, Балай, Сулейманов.
Запасные: Синицын, Анисимов, Пенчиков, Каккоев, Сапета, Косарев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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