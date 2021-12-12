Мацуев — о матче с «Сочи»: «Уверен, мы получим наслаждение от игры и результата»
Российский пианист, болельщик «Спартака» Денис Мацуев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».
«Такие выдающиеся матчи, как с «Легией», остаются в памяти надолго. Драйв остается и на другие игры. Я уверен, что этот кураж и запал останется на матч с «Сочи», и мы все получим наслаждение от игры и результата. Давно у болельщиков не было уединения и воодушевления. Даже наши конкуренты аплодировали выступлению, как и многие наши болельщики были рады за «Зенит» в матче с «Челси». Надеюсь, запал у красно-белых останется на заключительный матч чемпионата. Мы видели, что при любых потерях мы можем играть. В Варшаве у нас не было нападающих. Играл номинально Игнатов. Отсутсвие Соболева не повлияет на результат», — сказал Мацуев «СЭ».
Матч «Сочи» — «Спартак» пройдет 13 декабря 2021 года на стадионе Фишт (Сочи, Россия). Начало — в 19:00 по московскому времени.
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