«Краснодар» принимает на своем поле «Локомотив» в рамках перенесенного матча 19-го тура Тинькофф РПЛ.

По итогам первого тайма зафиксирована безголевая ничья — 0:0. У хозяев 6 ударов (3 в створ), у гостей — 2 удара (1 в створ). Два футболиста «Локомотива» — Тин Едвай и Мачей Рыбус — получили желтые карточки.

На 27-й минуте «Краснодар» не смог реализовать опасный момент: Алексей Ионов прострелил на Ираклия Манелова в чужой штрафной, но футболисту не удалось отправить мяч в сетку с двух попыток. Первый удар отразил вратарь «Локомотива» Гильерме, а после второго мяч покинул поле.

«Краснодар» с 42 очками в 26 матчах занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 41 очком в 26 играх идет на шестой строчке.