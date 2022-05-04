Гулиев об ограниченном моратории на вылет из РПЛ: «Нам надо выигрывать самим»

Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев рассказал, как на игроков клуба влияет информация о введении в РПЛ моратория на вылет.

«Вообще не разговариваем и не думаем об этом. Вообще никак, ни слова не произносили, разговоров не было. Нам надо выигрывать самим, а не надеяться на какие-то изменения, добавления или что-то еще. Мы готовимся к игре и знаем, что надо выигрывать. И не таким способом, потому что свое самолюбие тоже есть», — цитируют Гулиева «Известия».

Ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена до 18 клубов. Согласно новому проекту, 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьими и четвертыми командами из ФНЛ за право выступать в высшем дивизионе.

Тульский «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея 22 очка после 27 матчей.