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Гулиев об ограниченном моратории на вылет из РПЛ: «Нам надо выигрывать самим»

Гулиев высказал свое мнение относительно ограниченного моратория на вылет из РПЛ
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Полузащитник тульского «Арсенала» Аяз Гулиев рассказал, как на игроков клуба влияет информация о введении в РПЛ моратория на вылет.

«Вообще не разговариваем и не думаем об этом. Вообще никак, ни слова не произносили, разговоров не было. Нам надо выигрывать самим, а не надеяться на какие-то изменения, добавления или что-то еще. Мы готовимся к игре и знаем, что надо выигрывать. И не таким способом, потому что свое самолюбие тоже есть», — цитируют Гулиева «Известия».

Ранее сообщалось, что РПЛ может быть расширена до 18 клубов. Согласно новому проекту, 15-я и 16-я команды РПЛ сыграют с третьими и четвертыми командами из ФНЛ за право выступать в высшем дивизионе.

Тульский «Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея 22 очка после 27 матчей.

Источник: https://iz.ru/1329670/aleksei-fomin/legionery-kotorye-ostalis-v-liubom-sluchae-muzhchiny
Аяз Гулиев
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
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 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
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 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
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 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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 - : -
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